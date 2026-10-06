Sites de apostas passam a redirecionar para aviso do governo federal

A proibição das bets determinada por medida provisória do presidente Lula entrou nesta terça-feira (6) em uma nova etapa, com o fim do prazo para que sites e aplicativos das plataformas permanecessem disponíveis. A Gazeta do Povo consultou 50 dos principais sites de apostas do país e constatou que 17 deles passaram a redirecionar para um aviso no site brasilsembets.gov.br. As informações são da Gazeta do Povo.

A página alerta que os usuários tinham até segunda-feira (5) para sacar o saldo nos aplicativos. Depois disso, os valores remanescentes serão transferidos automaticamente entre 9 e 14 de outubro. Caso não receba após esse período, o usuário deve procurar a Caixa Econômica Federal. Ao final, a página possui uma opção para denunciar plataformas que ainda estejam em funcionamento e outra sugerindo que o usuário procure o Sistema Único de Saúde em caso de compulsão pelos jogos.

São redirecionados os endereços das seguintes bets: Betano, Casa de Apostas, Sportingbet, Betnacional, Superbet, Esportes da Sorte, Vai de Bet, EstrelaBet, Meridian, Reals, Rivalo, BetFast, Stake, 7Games, Esportiva VIP, Aposta1, MCGames e Betfair.

Plataformas criticam mudança e alertam para mercado ilegal

A bet365 optou por disponibilizar um aviso próprio. Nele, diz que respeita, mas irá contestar a decisão para que volte a oferecer o serviço. A Blaze ressaltou que a medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Congresso e se diz esperançosa de que haverá uma reversão.

A plataforma Aposta Ganha cita nominalmente Lula como o autor da proibição. A casa começa sua mensagem dizendo que sempre jogou limpo com o usuário e diz esperar que seja apenas uma breve pausa.

Já o Luva Bet e o Galera Bet foram além. O comunicado intitulado “Nós acreditamos no Brasil, e acreditamos na regulamentação” está nas duas páginas e argumenta que a proibição pode abrir espaço para um cenário pior no mercado clandestino. As plataformas sustentam que mudanças devem ser previsíveis, para preservar a segurança jurídica.

Outras plataformas fornecem orientações sobre devolução

A Versus foi no mesmo sentido e acrescentou que permanecerá no Brasil participando dos debates em prol do retorno. A plataforma entende que a proteção do consumidor depende da existência de operadores conhecidos, recursos rastreáveis, controles verificáveis e autoridades capazes de fiscalizar e responsabilizar quem atua no mercado.

Outras 11 casas se limitaram a citar a medida provisória e fornecer orientações sobre a devolução do dinheiro: Pixbet, Br4 Bet, Nossa Bet, Bet Sul, BetBoom, 1xbet, KTO, Bet MGM, Pinnacle, Betsson, Joga Junto e Novibet. A Joga Limpo exibe a mensagem “o futuro das apostas esportivas está chegando”. A A247 também não mencionou a proibição.

No momento da consulta, a Multibet e a Bateu Bet ainda estavam no ar.