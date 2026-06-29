Sindicato paga R$ 300 mil a Luana Piovani por vídeo contra PEC do BC

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central no Distrito Federal (Sinal-DF) pagou R$ 300 mil à atriz Luana Piovani para divulgar um vídeo nas redes sociais contra a PEC 65/2023, que amplia a autonomia administrativa e financeira do Banco Central. A informação veio à tona após a Folha de S. Paulo divulgar a ata da reunião que autorizou a contratação. Até então, a publicação circulava como um manifesto espontâneo da atriz sobre o tema. As informações são da Gazeta do Povo.

O vídeo foi publicado no dia 9 de junho no Instagram de Piovani, que tem 5,6 milhões de seguidores, e alcançou cerca de 30 mil curtidas e mais de 4 mil comentários. Na gravação, identificada com a hashtag #publi, a atriz afirma que a proposta tornaria o Banco Central vulnerável à influência do mercado financeiro e colocaria em risco a gratuidade do Pix e as reservas internacionais.

A economista Marília Fontes, da Nord Investimentos, contestou as afirmações em vídeo de resposta. Ela explicou que a autonomia do Banco Central permite que a instituição adote medidas de controle da inflação sem ficar subordinada aos interesses de governos. Segundo Fontes, a atriz misturou assuntos distintos e transmitiu informações imprecisas aos seguidores.

Sindicato aprovou contratação no mesmo dia da publicação

A contratação foi aprovada em reunião virtual do conselho regional do Sinal-DF realizada no próprio dia da publicação do vídeo. Conforme a ata, a presidente da entidade, Edna Velho, defendeu uma atuação mais incisiva nas redes sociais diante do avanço da PEC no Senado e sugeriu a contratação de Piovani por sua atuação pública em temas sociais.

O investimento integra uma estratégia mais ampla de comunicação. Em fevereiro, o sindicato autorizou R$ 250 mil para elaboração de uma nota técnica sobre a PEC. Em maio, aprovou outros R$ 250 mil para ampliar a campanha nas redes sociais. Somados ao contrato da atriz, os investimentos chegam a R$ 800 mil.

PEC aguarda votação no plenário do Senado

Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 10 de junho, a PEC aguarda votação em plenário. A proposta transforma o Banco Central em uma entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, financeira e orçamentária. Na prática, a instituição deixaria de depender diretamente do Orçamento Geral da União para custear suas atividades.

Defensores da proposta afirmam que a medida fortalece a capacidade operacional do BC e reduz interferências políticas. O presidente da instituição, Gabriel Galípolo, argumentou no Senado que a crise envolvendo o Banco Master evidenciou limitações estruturais que poderiam ser enfrentadas com maior autonomia. Parlamentares contrários afirmam que a mudança pode abrir espaço para maior influência do mercado financeiro sobre a instituição.

A disputa dividiu os próprios servidores do Banco Central. O Sinal afirma que representa a posição aprovada pela maioria da categoria em assembleias. Já a Associação Nacional dos Auditores e Procuradores do Banco Central (ANBCB), favorável à PEC, acusa o Sinal de manter críticas baseadas em versões já superadas da proposta.

Em nota, o Sinal-DF afirmou que sua posição está amparada no mandato concedido pela maioria dos servidores que representa e que tem legitimidade para contratar estudos e desenvolver ações institucionais em defesa da categoria. Luana Piovani foi procurada pela Gazeta do Povo, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.