Sicoob Credicom prepara 11ª incorporação e expande para o Paraná

A maior cooperativa financeira do Brasil voltada para profissionais de saúde avança em sua estratégia de crescimento nacional. O Sicoob Credicom, que administra R$ 10 bilhões em ativos e reúne 141 mil cooperados, negocia sua 11ª incorporação e inaugura ponto de atendimento em Curitiba. As informações são da Gazeta do Povo.

A instituição mineira está em processo de incorporação do Sicoob Copesita, cooperativa com mais de 50 anos de atuação no Vale do Aço e 12 mil associados. A maioria dos cooperados da Copesita aprovou em assembleia a abertura de estudo formal para avaliar a união. Uma 12ª incorporação também está em negociação, mas as tratativas permanecem em sigilo enquanto auditorias detalhadas são realizadas.

“Quem não crescer vai ser engolido. A cooperativa que não crescer está fadada a ser incorporada, não tem outro caminho”, afirma João Augusto Oliveira Fernandes, médico e presidente da Credicom. Segundo ele, a união de operações é o caminho mais ágil para ganhar escala no cooperativismo, sem envolver compra de ações como nas sociedades anônimas.

Expansão geográfica e digital

A Credicom, que já opera em São Paulo, Bahia e Pará além de Minas Gerais, acaba de abrir sua primeira agência física em Curitiba. O ponto de atendimento funcionará como base para cooperados da região Sul do país. A estratégia combina expansão territorial com digitalização dos serviços.

Fernandes compara o movimento da cooperativa com a transformação digital de veículos de comunicação. “Hoje temos os canais digitais que qualquer banco possui, temos condição de fornecer ao cooperado qualquer tipo de atendimento”, destaca o executivo. A instituição mantém mais de 80% de sua carteira de crédito, de R$ 5,17 bilhões, concentrada em Minas Gerais.

Especialização em saúde como diferencial

Criada inicialmente para médicos, a cooperativa ampliou o público para fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, enfermeiros e empresas do setor como clínicas, laboratórios e hospitais. A especialização é apresentada como vantagem competitiva frente aos bancos tradicionais.

“Conhecemos as características de um hospital ou clínica muito melhor do que os bancos tradicionais, avaliando a viabilidade do negócio e oferecendo taxas mais atrativas”, explica Fernandes. A cooperativa também atua como consultoria, orientando profissionais sobre a viabilidade de seus negócios antes de conceder crédito.

Entre 2018 e 2019, a Credicom obteve autorização do Banco Central para atuar no agronegócio, atendendo demanda de cooperados que possuíam propriedades rurais. Hoje qualquer produtor rural do país pode se associar. No mercado nacional, a principal concorrente é a Unicred, que reúne 24 cooperativas singulares e mais de 400 mil associados em parceria com a Unimed.