Setor de serviços registra estabilidade em setembro, diz IBGE

O setor de serviços ficou praticamente estável em setembro, com variação de -0,1% em relação a agosto. O resultado foi puxado para baixo principalmente por transportes e comunicação. Na comparação com setembro de 2025, a queda também foi de -0,1%, encerrando 29 meses seguidos de alta. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor reúne atividades que mais empregam no país, como transporte, turismo, restaurantes, salões de beleza, internet e tecnologia da informação. Para o IBGE, variações de -0,1% são consideradas estabilidade.

O desempenho de setembro deixa os serviços 0,4% abaixo do ponto máximo já registrado, alcançado em outubro de 2025. Em 12 meses, o setor acumula alta de 1,9%, o menor ritmo desde julho de 2021. O analista da pesquisa, Rodrigo Lobo, afirma que os dados mostram “acomodação” do setor.

Transportes e comunicação puxam queda

Duas das cinco atividades pesquisadas terminaram setembro no negativo. Transportes e informação e comunicação recuaram 0,5% cada. Os transportes respondem por 36,40% do indicador e são o grupo com maior peso na pesquisa.

A queda nos transportes foi provocada por menor receita no transporte rodoviário de cargas, aéreo de passageiros, logística e ferroviário de cargas. Segundo Lobo, o conflito no Oriente Médio afetou a logística global do petróleo e encareceu combustíveis no mundo todo, impactando transportes aéreo e rodoviário.

Em informação e comunicação, a baixa veio de empresas de tecnologia da informação e de exibição cinematográfica. Já serviços profissionais e administrativos subiram 0,5%, impulsionados por agenciamento de publicidade e atividades jurídicas. Outros serviços avançaram 1,0%, com ganhos de serviços financeiros auxiliares e imobiliárias.

Turismo recua 1,6% no mês

As atividades turísticas caíram 1,6% em setembro na comparação com agosto. Em relação a setembro de 2025, a variação foi de -0,5%. O índice de atividades turísticas reúne 22 tipos de serviços ligados ao setor, como hotéis, agências de viagens, bufês e transporte aéreo de passageiros.

O turismo está 11,7% acima do patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19, mas 1,6% abaixo do maior nível já alcançado, em dezembro de 2024. Rodrigo Lobo explica que o resultado de 2026 tem sido bastante impactado pelo transporte aéreo de passageiros, “em função de termos um maior nível dos preços das passagens aéreas”.