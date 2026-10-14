Setor de serviços recua 0,1% em agosto e Paraná cresce 1%

O setor de serviços brasileiro recuou 0,1% em agosto de 2026 na comparação com julho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira (14). Apesar da retração mensal, a atividade cresceu 0,6% em relação a agosto de 2025 e acumulou alta de 1,7% no ano. O Paraná registrou crescimento de 1% no mês, ficando entre os estados com resultados positivos. As informações são da Gazeta do Povo.

O resultado negativo foi influenciado por três dos cinco segmentos pesquisados. Outros serviços caíram 1%, enquanto transportes e serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 0,2% cada. Na direção contrária, os serviços prestados às famílias avançaram 2,1%, segundo resultado positivo consecutivo. O setor de informação e comunicação ficou estável.

Entre os estados, as maiores quedas mensais foram registradas pela Bahia, com retração de 4,8%, pelo Espírito Santo, com 4,5%, e pelo Ceará, com 3,1%. São Paulo recuou 0,1%.

O Distrito Federal liderou os resultados positivos, com crescimento de 3,7% em agosto, seguido pelo Paraná, com alta de 1%, por Minas Gerais, com 0,8%, e pelo Rio de Janeiro, com 0,5%.

Na comparação com agosto do ano passado, o volume de serviços cresceu em apenas 11 das 27 unidades da Federação. São Paulo teve alta de 0,9%, Distrito Federal de 9% e Bahia de 8,3%. Entre as maiores quedas, aparecem Mato Grosso, com recuo de 8,3%, Ceará, com 8%, Mato Grosso do Sul, com 6,9%, e Goiás, com 4,5%.

O desempenho dos transportes pressionou os resultados, especialmente na comparação anual, quando o segmento registrou queda de 2,8% em agosto. A retração foi associada à redução das receitas do transporte aéreo de passageiros, do transporte rodoviário de cargas, da logística de mercadorias, do transporte ferroviário de cargas e dos serviços postais.

O transporte de passageiros teve leve alta mensal de 0,1%, mas caiu 6,3% em relação a agosto de 2025. O transporte de cargas recuou 0,9% em agosto e apresentou queda de 1,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Apesar da queda mensal, o setor de serviços continua 19,9% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. O volume de atividades permanece próximo do recorde histórico, alcançado em outubro de 2025, estando apenas 0,3% abaixo daquele patamar.