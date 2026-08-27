Setor de serviços paga salário médio de 2,2 mínimos no Brasil

O setor de prestação de serviços não financeiros empregou 15,9 milhões de pessoas em 2024, com salário médio mensal de 2,2 salários mínimos. Na época, o mínimo era de R$ 1.412.

As informações são da Agência Brasil.

O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e abrange áreas como educação, escritórios de advocacia, imobiliárias, restaurantes, salão de beleza, tecnologia da informação, telecomunicação, transportes, turismo e vigilância. Bancos não estão incluídos.

Ao todo, 1,9 milhão de empresas ativas pagaram R$ 644,2 bilhões em salários e outras remunerações, como férias e comissões. As empresas somaram receita operacional líquida de R$ 3,5 milhões e adicionaram R$ 2,1 trilhões ao Produto Interno Bruto (PIB).

Restaurantes, bares e bufês lideram o ranking de empregadores, com 1,9 milhão de pessoas, o que representa 11,7% da mão de obra do setor. Em seguida aparecem os serviços técnico-profissionais, como consultorias em informática, auditoria, contabilidade e escritórios jurídicos, com 1,8 milhão de pessoas e 11,2% dos postos.

As empresas têm, em média, oito funcionários. Porém, companhias de transporte ferroviário e metroviário (890), dutoviário (467) e aéreo (234) se destacam no ranking de porte por número de trabalhadores.

O transporte dutoviário lidera as remunerações, com média de 21,1 salários mínimos mensais. O setor empregava 6,5 mil pessoas em 2024. Em segundo lugar aparece o transporte aquaviário, com 6,9 mínimos.

Já os serviços de alimentação, campeões em vagas, pagaram média de 1,4 mínimo. O contingente de serviços técnico-profissionais recebia 2,56 salários mínimos mensais.

Por causa de mudança de metodologia, o IBGE interrompeu a série histórica da pesquisa, de forma que não é possível fazer comparações com edições anteriores.