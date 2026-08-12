Setor de serviços cresce 2% no primeiro semestre de 2026

O setor de serviços cresceu 2% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. Em junho, a atividade ficou estável, sem variação em relação a maio. Na comparação com junho do ano passado, houve alta de 2%.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Serviços. No acumulado de 12 meses, o setor avança 2,6%. O segundo trimestre de 2026 teve desempenho positivo de 0,4% na comparação com o primeiro trimestre.

O setor de serviços reúne atividades grandes geradoras de emprego, como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza, internet e tecnologia da informação. Com o desempenho de junho, os serviços figuram 19,9% acima do nível pré-pandemia de covid-19 e 0,3% abaixo do maior patamar já registrado, alcançado em outubro de 2025.

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o setor opera muito próximo do seu ponto mais alto, mas de uma forma acomodada. Não há indícios de escalada, tampouco trajetória descendente.

Na comparação do primeiro semestre de 2026 com o mesmo período do ano passado, três das cinco atividades pesquisadas apresentaram alta. Serviços prestados às famílias subiram 2%, serviços de informação e comunicação avançaram 6,8% e serviços profissionais, administrativos e complementares cresceram 2,4%. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio recuaram 1,2%.

Para Rodrigo Lobo, os dados do semestre revelam que o setor apresenta taxa de crescimento menos intensa que nos semestres anteriores. Nos primeiros seis meses de 2025, a expansão acumulada do ano estava em 2,7%.

O índice de atividades turísticas recuou 3,4% em junho na comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, há redução de 0,9%. Em 12 meses, as atividades apresentam alta de 1%. Esses resultados deixam as atividades de turismo 6,6% acima do patamar pré-pandemia e 6,2% abaixo do maior nível já alcançado, em dezembro de 2024.