A alta de 0,8% no volume de serviços prestados na passagem de setembro para outubro diminuiu a distância a percorrer para que o volume de serviços prestados no País volte ao patamar mais alto já registrado pela Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados opera 9,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em novembro de 2014. O segmento de serviços ficou positivo em cinco dos dez meses de 2019, recuando em outros cinco. As taxas foram mais positivas a partir do segundo semestre.

Entre os subsetores com maior recuperação em outubro estão os serviços de tecnologia da informação, transporte rodoviário de carga, serviços de engenharia para exploração do petróleo, especialmente a parte do pré-sal, TV aberta, concessionárias e rodovias, além de restaurante e hotéis, enumerou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.