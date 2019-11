A alta de 1,2% no volume de serviços prestados na passagem de agosto para setembro diminuiu a distância a percorrer para que o volume de serviços prestados no País volte ao patamar mais alto já registrado pela Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados opera 10,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em novembro de 2014.

“A entrada dessa informação elimina as perdas de 2019 e fica 0,1% acima do patamar de dezembro de 2018. O setor está ainda um pouco mais acima do patamar pré-greve de caminhoneiros, 1,1% acima de abril de 2018”, ressaltou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.

O segmento de serviços ficou positivo em quatro dos nove meses de 2019, recuando em cinco deles. Em relação ao volume de serviços prestados no encerramento do ano passado, apenas a atividade de transportes – especialmente o transporte rodoviário de cargas – está no negativo.

“Apenas o setor de transportes tem perda em relação ao patamar de dezembro de 2018, está 1,8% abaixo do nível que encerrou o ano passado”, apontou Lobo.

Segundo o pesquisador do IBGE, os serviços como um todo têm encontrado dificuldade de manter uma recuperação mais consistente desde 2017. No entanto, a trajetória ascendente nos últimos meses dentro da série histórica com ajuste sazonal “é um movimento diferenciado”.

“Ainda não podemos afirmar que o setor de serviços vai se distanciar do comportamento errático que vinha apresentando desde 2017 até agora. Ele se iguala a poucos pontos de 2017. Mas ainda está distante do ponto mais alto. Há um longo caminho a ser percorrido para recuperar aquele patamar que era observado em 2014”, ponderou Lobo.