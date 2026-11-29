A estatal Serpro vai construir dois novos centros de processamento de dados com investimento de cerca de R$ 3 bilhões até 2028. As estruturas serão erguidas em Brasília e São Paulo para suportar o volume de operações gerado pela reforma tributária, que pode alcançar 110 bilhões de transações anuais. As informações são da Gazeta do Povo.

A capacidade prevista é de 18 mil a 20 mil transações por segundo, volume superior ao registrado pelo Pix. Com a expansão, a estatal calcula que nos próximos dez anos armazenará o dobro dos dados acumulados em seus 61 anos de história.

Os recursos virão do orçamento da própria empresa e integram o projeto de soberania digital do governo federal. O objetivo é diminuir a dependência de infraestrutura estrangeira e manter em território nacional o armazenamento de informações sensíveis dos brasileiros.

Expansão da capacidade energética

A obra em Brasília já foi iniciada e consumirá 12 megawatts de energia, seis vezes mais que a capacidade atual da unidade. O planejamento futuro inclui mais dois centros, um na região Sul e outro no Nordeste.

Wilson Mota, presidente do Serpro, explicou que atualmente 60% do processamento é feito fora do Brasil por falta de capacidade, especialmente para inteligência artificial. “Quando eu criar mais centros de dados com mais capacidade energética, eu posso trazer também mais processamento”, afirmou em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo neste domingo (29).

Parcerias com empresas brasileiras

A estatal também ampliará sua nuvem soberana, serviço implementado em 2025 que utiliza equipamentos da chinesa Huawei, mas com operação e guarda de dados sob responsabilidade de profissionais brasileiros.

O Serpro negocia a entrada do Google como fornecedor de serviços e busca empresas nacionais para o projeto. O Magazine Luiza está entre as companhias cotadas, enquanto outras já participam de testes.

Uma consulta pública foi aberta em parceria com o Ministério da Gestão e o BNDES para identificar fornecedores brasileiros. “Tem que ser uma empresa brasileira, porque a gente quer o conhecimento aqui. Eu fomento o mercado e ganho com a soberania”, concluiu Mota.