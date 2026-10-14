O Senado deve votar nesta quarta-feira (14) a proposta que acaba com a escala 6×1 no Brasil. A mudança reduzirá gradualmente a jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Senadores da base governista e opositores afirmam que já há votos suficientes para aprovar a alteração constitucional. As informações são da Gazeta do Povo.

A medida divide empregados, que tendem a ser favoráveis, e empresários, em grande parte contrários. Estudos apontam que os impactos econômicos podem alcançar toda a sociedade, incluindo os próprios trabalhadores.

Aumento de custos deve elevar preços ao consumidor

A redução da jornada com manutenção da remuneração implica em uma alta de até 10% no valor da hora para o empregador. Para manter a mesma cobertura de produção ou atendimento, seria necessário ampliar o quadro de funcionários em até 20%.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o repasse para os preços ao consumidor poderia chegar a 13%. Paulo Solmucci Jr., presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), afirma que nos restaurantes o aumento de custos ficaria na ordem de 20%. Para cobrir a conta, o cardápio teria de subir de 7% a 8%.

Setores como bares e restaurantes, supermercados, turismo e eventos já criticam publicamente a medida. A mudança deve atingir em maior ou menor grau indústria, agronegócio, comércio e serviços.

Risco de desemprego e crescimento da informalidade

O economista Daniel Duque, do Centro de Liderança Pública (CLP) e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), estima que a redução da jornada para 40 horas poderia eliminar aproximadamente 638 mil empregos formais.

A CNC e entidades do comércio apontam a possibilidade de aumento da informalidade como um dos efeitos da mudança. O advogado especialista da CNC, Roberto Lopes, defende que acordos e convenções coletivas seriam mais adequados para equilibrar as necessidades específicas de cada setor econômico.

Um estudo publicado no periódico Human Relations analisou trabalhadores que tiveram a jornada reduzida e identificou uma intensificação do trabalho. A Comissão Europeia cita o trabalho em relatório de 2023 e afirma que reduções na jornada laboral podem trazer riscos para o bem-estar dos trabalhadores.

O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do FGV/Ibre, alerta que o aumento do custo da hora pode estimular a rotatividade. Empresas poderiam substituir gradualmente trabalhadores que hoje recebem salários acima do piso por novos empregados com remuneração menor, pressionando a média salarial para baixo.