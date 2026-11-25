O Senado Federal pode analisar ainda este ano uma proposta de emenda à Constituição voltada ao ajuste das contas públicas, caso o governo federal apresente o texto. A sinalização foi dada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), em entrevista nesta terça-feira (24). Ele estabeleceu como condição a existência de consenso entre os líderes partidários. As informações são da Gazeta do Povo.

A eventual PEC seria uma segunda etapa de ajuste fiscal. No mesmo dia da declaração de Alcolumbre, o presidente Lula (PT) sancionou projeto de lei com medidas para equilibrar as finanças públicas. O impacto positivo previsto no resultado primário de 2027 pode chegar a R$ 56,1 bilhões.

Efeitos imediatos da lei sancionada

A legislação aprovada pelo Congresso Nacional já produziu resultados em 2026. A equipe econômica conseguiu reduzir em R$ 3,4 bilhões a contenção de despesas necessária após a autorização para excluir R$ 10,5 bilhões em subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal.

A nova lei alterou as regras do arcabouço fiscal para ampliar as possibilidades de contenção orçamentária. Também ampliou a redução de benefícios fiscais e autorizou o governo a restringir a utilização de créditos tributários para que empresas compensem tributos em aberto.

Apoio na Câmara e exigências para aprovação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também demonstrou abertura a reformas na área fiscal. Ele espera que o governo reconheça a necessidade de medidas adicionais favoráveis à economia ainda em 2026, mas ressaltou não defender cortes que atinjam os mais pobres.

Uma PEC exige 308 votos favoráveis entre os 513 deputados federais e 49 votos entre os 81 senadores, em dois turnos. Já um projeto de lei complementar, como o recém-sancionado, precisa de 257 deputados e 41 senadores favoráveis.

O mercado financeiro avaliou como insuficientes os mecanismos da lei sancionada para estabilização das contas públicas. A PEC em discussão envolveria alterações no texto constitucional, como a redução da contribuição da União no Fundeb, atualmente em 23%, e a mudança dos percentuais de investimento mínimo em saúde e educação. O governo ainda não apresentou a proposta.