Senado libera US$ 1,87 bilhão em empréstimos para cidades e estados

O Senado aprovou nesta quinta-feira (13) 16 empréstimos externos que somam US$ 1,87 bilhão para estados e municípios brasileiros. A União atua como garantidora das operações, já que governos locais não podem firmar créditos internacionais diretamente.

As informações são da Agência Brasil.

São Paulo foi o município que mais recebeu recursos, com três empréstimos que totalizam US$ 701 milhões. Todos os contratos foram fechados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Do total destinado à capital paulista, US$ 496,6 milhões vão financiar a eletrificação da frota de ônibus, com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes. Outros US$ 205,3 milhões serão aplicados na reestruturação da rede hospitalar e de atenção especializada da cidade.

Belo Horizonte ficou em segundo lugar, com empréstimo de US$ 204 milhões do BID para recuperação ambiental e saneamento de fundos de vale e córregos.

Maceió obteve US$ 150 milhões do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics, para obras em corredores de ônibus. Salvador recebeu aprovação para dois empréstimos: US$ 120 milhões para ampliar serviços de saúde, educação e assistência social, e US$ 70 milhões para projetos de turismo ligados à cultura negra.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais conseguiu US$ 100 milhões para políticas de descarbonização. Sergipe recebeu o mesmo valor do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para manutenção de rodovias estaduais.

Mato Grosso do Sul obteve US$ 80 milhões do BID para parceria público-privada de hospital regional. Maracanaú, no Ceará, terá US$ 60 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF) para saneamento e infraestrutura pública.

A Paraíba conseguiu US$ 50 milhões do BIRD para apoiar agricultores familiares. Águas Lindas de Goiás recebeu aprovação para US$ 50 milhões da CAF destinados a infraestrutura e saneamento. Petrolina, em Pernambuco, terá US$ 20 milhões do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. O Pará obteve US$ 15 milhões do BID para restauração ecológica em Altamira.