O Senado iniciou a votação, em segundo turno, da reforma da Previdência. Esse é o último teste da proposta apresentada pelo governo no Congresso. Após os partidos orientarem como cada bancada deve votar, a votação será encerrada e o resultado será divulgado. A tramitação deve ser concluída ainda nesta terça-feira, 22.

Após a votação do texto principal, os senadores vão votar separadamente quatro tentativas de alteração no conteúdo da medida. O governo calcula ter 58 ou 59 votos para aprovar o texto principal da reforma. São necessários 49 senadores favoráveis para que a reforma seja aprovada no Senado. O governo precisa ainda de 49 votos entre os 81 parlamentares para derrubar cada tentativa de alteração na votação dos destaques.

O relator da reforma no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), declarou que “não tem a menor possibilidade” de aprovação de qualquer alteração que exija uma nova votação da proposta na Câmara dos Deputados.