Senado aprova projeto que reduz tributos dos combustíveis

O Senado aprovou nesta quarta-feira (12) o projeto que reduz tributos dos combustíveis, com uma série de incentivos fiscais adicionais. Foram 61 votos favoráveis e 2 contrários. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da Gazeta do Povo.

Além do subsídio para conter a alta dos combustíveis, a proposta estabelece incentivos fiscais para a produção de fertilizantes, exploração de minerais críticos e à realização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Esses dispositivos adicionais são chamados de “jabutis” no jargão legislativo, que são emendas inseridas em projetos sem relação direta com o tema original.

Senadores paranaenses votam a favor do projeto

Entre os senadores que votaram a favor do projeto estão Flávio Arns (PSB-PR) e Sergio Moro (PL-PR). Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) não compareceu à votação.

Apenas dois senadores votam contra a proposta

Votaram contra o projeto apenas Sargento Reginauro (PSDB-CE) e Cleitinho (Republicanos-MG). Dezessete senadores não participaram da votação, incluindo nomes como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Renan Calheiros (MDB-AL) e Marcos Rogério (PL-RO).