Economia

Senado aprova perdão de dívidas de MEIs com 78 votos favoráveis

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/10/26 20h07
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Imagem mostra moedas e uma nota de R$ 2 em cima de uma mesa.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Pixabay / Luis Wilker.

O Senado aprovou na noite desta quinta-feira (15) os projetos do governo que propõem o perdão de dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) e aumentam o teto de faturamento e de funcionários. Foram 78 votos favoráveis e nenhum contrário. As informações são da Gazeta do Povo.

As medidas fazem parte de um pacote anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira (13) para beneficiar a categoria a duas semanas do segundo turno das eleições.

Senadores votaram por unanimidade

Entre os senadores que votaram a favor estão Sergio Moro (PL-PR), Flávio Arns (PSB-PR) e Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), representantes do Paraná. A votação contou com parlamentares de diversos partidos, incluindo MDB, PL, PSD, PT, PP, PSB, PSDB, Podemos, Republicanos e União Brasil.

Dois senadores não participaram da votação

O senador Rogerio Marinho (PL-RN), apesar de estar presente na sessão, não registrou seu voto. O senador Cid Gomes (PSB-CE) também não participou da votação.

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