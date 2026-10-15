O Senado aprovou a PEC do fim da escala 6×1 na noite desta quarta-feira (14) por 75 votos a 1. O placar foi o mesmo nos dois turnos de votação. O único senador a votar contra a proposta nos dois turnos foi Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. As informações são da Gazeta do Povo.

O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, não votou no primeiro turno, mas votou a favor no segundo turno. Já o senador Dr. Hiran, do PP de Roraima, votou a favor no primeiro turno, mas esteve ausente no segundo turno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que Dr. Hiran não votaria em segundo turno porque tinha acabado de embarcar em um voo.

No primeiro turno, 75 senadores votaram a favor da PEC. Entre eles estão Flávio Arns, do PSB do Paraná, e Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Hamilton Mourão foi o único voto contrário. Quatro senadores não compareceram: Marcio Bittar, Rogerio Marinho, Sergio Moro e Ciro Nogueira.

No segundo turno, o placar se repetiu: 75 votos a favor e 1 contra. Ciro Nogueira compareceu e votou a favor. Dr. Hiran não votou por estar em voo. Os senadores Marcio Bittar, Rogerio Marinho e Sergio Moro não compareceram novamente.

A PEC altera a jornada de trabalho no Brasil. A escala 6×1 significa trabalhar seis dias e descansar um. Com a aprovação, essa escala deixa de ser permitida.