Senado aprova ajuste fiscal do governo com 45 votos favoráveis

O projeto de ajuste fiscal do governo federal foi aprovado no Senado com margem apertada: 45 senadores votaram a favor e 31 contra a proposta na quinta-feira (12). A votação será finalizada na próxima terça-feira (17), quando quatro destaques serão analisados. As informações são da Gazeta do Povo.
O texto prevê corte de benefícios tributários, regulação de supersalários e contingenciamento de despesas para viabilizar o ajuste fiscal em 2027. Quatro parlamentares não compareceram ou estavam em missão durante a votação.
Bancadas que apoiaram a proposta
O MDB teve oito votos favoráveis: Confúcio Moura (RO), Eduardo Braga (AM), Ivete da Silveira (SC), Jader Barbalho (PA), Marcelo Castro (PI), Renan Calheiros (AL), Renan Filho (AL) e Veneziano Vital do Rêgo (PB). O PSD registrou dez votos a favor, incluindo Carlos Fávaro (MT), Eliziane Gama (MA), Fernando Dueire (PE), Jussara Lima (PI), Nelsinho Trad (MS), Omar Aziz (AM), Otto Alencar (BA), Sérgio Petecão (AC) e Zenaide Maia (RN).
O PSB teve sete senadores favoráveis: Ana Paula Lobato (MA), Chico Rodrigues (RR), Cid Gomes (CE), Flávio Arns (PR), Leany Lemos (DF) e Soraya Thronicke (MS). O PT registrou oito votos favoráveis, entre eles Beto Faro (PA), Camilo Santana (CE), Fabiano Contarato (ES), Humberto Costa (PE), Jaques Wagner (BA), Paulo Paim (RS), Randolfe Rodrigues (AP) e Teresa Leitão (PE). Outros partidos que apoiaram incluem PSDB com Dra. Eudócia (AL) e Plínio Valério (AM), Republicanos com Damares Alves (DF) e Roberta Acioly (RR), além de Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF), Styvenson Valentim (PODE-RN), Weverton (PDT-MA), Romário (S/Partido-RJ) e representantes do União Brasil.
Senadores que rejeitaram o ajuste
O PL concentrou a maior rejeição, com 14 votos contrários: Astronauta Marcos Pontes (SP), Carlos Portinho (RJ), Efraim Filho (PB), Flávio Bolsonaro (RJ), Jaime Bagattoli (RO), Magno Malta (ES), Marcio Bittar (AC), Marcos Rogério (RO), Rogerio Marinho (RN), Sergio Moro (PR), Wellington Fagundes (MT) e Wilder Morais (GO). O PP teve cinco votos contra: Dr. Hiran (RR), Esperidião Amin (SC), Luis Carlos Heinze (RS) e Tereza Cristina (MS).
O PSD registrou cinco votos contrários: Carlos Viana (MG), Irajá (TO), Lucas Barreto (AP), Mara Gabrilli (SP) e Vanderlan Cardoso (GO). Republicanos teve quatro senadores contra: Alan Rick (AC), Angelo Coronel (BA), Cleitinho (MG) e Hamilton Mourão (RS). Outros votos contrários vieram de Alessandro Vieira (MDB-SE), Jorge Kajuru (PSB-GO), Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), Sargento Reginauro (PSDB-CE), Zequinha Marinho (PODE-PA) e Marcos do Val (AVANTE-ES).