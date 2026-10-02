O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para terça-feira (6) a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. A sessão acontece dois dias após o primeiro turno das eleições. A iniciativa é uma das pautas prioritárias da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da Gazeta do Povo.

A escala 6×1 significa trabalhar seis dias seguidos com apenas um dia de folga. A PEC propõe reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e estabelece dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a proposta no início de setembro.

Alcolumbre afirmou que o tema será debatido com responsabilidade e respeito às diferentes perspectivas. O senador também marcou sessões semipresenciais do Senado para quarta (7) e quinta-feira (8).

A votação da PEC exige o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em dois turnos. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio. Na ocasião, foram 472 votos a 22 no primeiro turno e 461 a 19 no segundo. Eram necessários, no mínimo, 308 votos favoráveis nos dois turnos.