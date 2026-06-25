Senacon investiga CazéTV por publicidade de apostas na Copa do Mundo

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) abriu nesta quinta-feira (25) uma investigação preliminar contra a CazéTV, canal comandado por Casimiro Miguel. O órgão apura se houve abusos em anúncios de casas de apostas online durante transmissões de jogos da Copa do Mundo. As informações são da Gazeta do Povo.

A análise foca em mensagens que podem ter incentivado apostas de maneira impulsiva ou minimizado os riscos financeiros. A legislação brasileira exige que anúncios de bets sejam transparentes e alertem claramente sobre os perigos da atividade, proibindo promessas de lucro fácil.

Transmissões citadas incluem jogos de Inglaterra e Argentina

Foram citados momentos em jogos como Inglaterra contra Gana, onde um narrador incentivou o público a colocar a paixão em jogo. No jogo entre Argentina e Áustria, comentaristas divulgaram promoções de segunda chance, o que pode estimular apostas imediatas. Outro ponto crítico foi a associação direta entre a paixão pelo futebol e o hábito de apostar.

As bets foram regulamentadas no início de 2025. As regras proíbem publicidade enganosa, anúncios que prometam resultados positivos garantidos ou que usem influenciadores para induzir o consumidor ao erro. A Senacon avalia se a participação de comentaristas nas campanhas confunde o público entre o que é opinião profissional e o que é anúncio pago.

Investigação pode resultar em multas e adequação de campanhas

Parlamentares como Erika Hilton acionaram o Ministério Público Federal para proibir a divulgação de apostas por comentaristas esportivos. Simone Tebet também defendeu restrições mais severas, especialmente pelo grande número de crianças que acompanham o torneio mundial.

Esta é uma fase preliminar para verificar se há provas suficientes de irregularidades. Caso os indícios de publicidade abusiva ou enganosa sejam confirmados, a Senacon pode abrir um processo administrativo. Isso poderia resultar em multas pesadas e na obrigatoriedade de adequação imediata das futuras campanhas publicitárias dentro do canal.