Senacon abre 70 processos contra empresas por suspeita de preço abusivo

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça, abriu 70 processos contra 12 empresas de combustíveis por suspeita de aumento abusivo de preços. Os despachos foram publicados no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (21) após a identificação de indícios de elevação de preços sem justa causa em sete estados. As informações são da Gazeta do Povo.

Entre as distribuidoras investigadas estão Vibra Energia, Ipiranga Produtos de Petróleo e Ale Combustíveis. Juntas, elas representam aproximadamente 40,7% das vendas de gasolina C e 42,9% das vendas de diesel B, conforme dados de 2024 do Cade e da ANP. Além dos casos que resultaram na abertura dos processos, existem denúncias semelhantes registradas em outras 15 unidades da Federação.

As 12 empresas incluídas nos processos são: Vibra Energia S.A., Ale Combustíveis S/A, Larco Comercial de Produtos de Petróleo Ltda., Petrobahia S/A, Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A., Ipiranga Produtos de Petróleo, Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda., Distribuidora de Combustíveis Masut Ltda., Centro de Serviços Frango Assado – Norte Ltda., Farol Comercial Ltda., Posto Priscila e Posto Frango Assado Carvalho Pinto.

As empresas terão 20 dias para apresentar explicações à Senacon sobre os preços praticados e os fatos que motivaram a abertura dos processos. Caso sejam constatadas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, as companhias podem receber multas de até R$ 14 milhões.

A investigação também recebeu informações da ANP, que comunicou à Senacon ter recebido 330 denúncias relacionadas a possíveis aumentos abusivos. Os registros foram compartilhados com o órgão para auxiliar a fiscalização e a análise do comportamento dos preços dos combustíveis no mercado.

A abertura dos processos não representa uma conclusão de que as empresas tenham cometido irregularidades. Nesta etapa, a Senacon busca esclarecer os motivos das variações de preços e permitirá que as distribuidoras apresentem suas justificativas antes de eventual aplicação de penalidades.