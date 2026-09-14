Selic deve cair para 13,75% nesta semana

O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros caia de 14% para 13,75% ao ano nesta semana. A decisão será tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) nos dias 15 e 16 de setembro.

As informações são da Agência Brasil.

A Selic é o principal instrumento usado pelo BC para controlar a inflação. Quando ela cai, o crédito fica mais barato e a economia tende a crescer mais. Quando sobe, ocorre o contrário.

A projeção consta do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (14) pelo BC. O documento reúne as expectativas de analistas de bancos e consultorias sobre a economia brasileira.

Segundo o boletim, a Selic deve permanecer em 13,75% até o fim de 2026. Esta será a quinta queda consecutiva da taxa. De junho de 2025 a março deste ano, os juros ficaram em 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos.

O mercado também reduziu a expectativa de inflação para 2026. A projeção caiu de 5% na semana passada para 4,90%. Há quatro semanas, a estimativa era de 5,02%.

Para 2027, os analistas esperam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fique em 4,30%.

A expectativa para o crescimento da economia em 2026 caiu de 1,93% para 1,89%. Há quatro semanas, a projeção era de 1,98%. O Produto Interno Bruto (PIB) mede a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

Para 2027, o mercado projeta crescimento de 1,45%.

A projeção para o dólar permanece estável em R$ 5,20 no fim de 2026. Esta é a mesma estimativa mantida há 13 semanas consecutivas.