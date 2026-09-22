Selic cai para 13,75% ao ano com desaceleração da economia

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 14% para 13,75% ao ano. A decisão foi tomada com base na desaceleração da atividade econômica, da inflação e nos efeitos dos juros elevados sobre o crédito e a demanda. As informações são da Agência Brasil.

A ata da reunião foi divulgada nesta terça-feira (22). O documento mostra que os indicadores econômicos apontam moderação gradual da atividade, principalmente nos setores mais sensíveis ao ciclo econômico. A economia, no entanto, continua resiliente e o mercado de trabalho permanece aquecido.

A leitura mais recente do Produto Interno Bruto (PIB), do segundo trimestre deste ano, confirmou a desaceleração. O movimento foi mais intenso nas atividades e nos componentes da demanda mais sensíveis ao nível dos juros.

O Copom afirmou que o arrefecimento da demanda agregada é elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta.

A inflação ao consumidor perdeu força nos últimos meses. Tanto o índice cheio quanto a média das medidas subjacentes desaceleraram. Em 12 meses, os dois indicadores passaram a ficar abaixo do limite superior do intervalo de tolerância da meta, embora ainda permaneçam acima do centro.

O mercado de crédito também apresentou desaceleração. Os dados mais recentes são compatíveis com um quadro de crescimento econômico menor em ambiente de política monetária restritiva.

As expectativas de inflação continuam acima da meta em todos os horizontes analisados. Segundo a pesquisa Focus, as projeções estão em 4,9% para 2026 e 4,3% para 2027.

O comitê avaliou que em um ambiente de expectativas desancoradas exige-se restrição monetária maior e por mais tempo para garantir a convergência da inflação à meta.

O BC destacou ainda o aumento das incertezas no cenário internacional, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio e às dúvidas sobre a condução da política monetária nas principais economias avançadas.