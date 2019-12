A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia autorizou a abertura de créditos suplementares que irão favorecer os ministérios da Saúde, Defesa e Educação. As portarias com a suplementação orçamentária estão publicadas na edição desta quinta-feira, 26, do Diário Oficial da União.

A primeira portaria abre crédito no valor de R$ 41,401 milhões para reforçar o orçamento dos ministérios da Saúde e Defesa.

Em outro ato, a secretaria abre crédito suplementar de R$ 319,634 milhões para os ministérios da Educação e Saúde.

Nos dois casos, os recursos necessários à abertura do crédito decorrem da anulação de outras dotações orçamentárias.