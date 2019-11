A gigante do petróleo estatal Saudi Aramco, da Arábia Saudita, divulgou documento na noite de ontem (09) referente à oferta de ações que será realizada pela companhia. Em seu prospecto preliminar, a Aramco revelou que venderá até 0,5% de suas ações a investidores de varejo individuais. A companhia não indicou quanto será disponibilizado aos investidores institucionais.

Ainda assim, a esperada oferta de menos de 2% das ações da empresa vem gerando burburinho global, porque mesmo essa pequena fatia significaria a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história.

A Saudi Aramco é a produtora de petróleo e gás da Arábia Saudita, com produção superior a 10 milhões de barris de petróleo por dia, ou cerca de 10% da demanda global.

A oferta será realizada na bolsa de valores de Tadawul, na Arábia Saudita, e mesmo com todas as dúvidas sobre o valor de mercado da companhia e quantas ações serão realmente ofertadas, o tamanho e a lucratividade da Saudi Aramco atraem a atenção dos investidores. Fonte: Associated Press.