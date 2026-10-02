Saldo de apostadores nas bets cai R$ 652 milhões após bloqueio

Os recursos mantidos por apostadores nas plataformas de apostas de quota fixa caíram 31% desde que o governo federal adotou medidas para encerrar as bets. O saldo nas contas passou de R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão entre 26 de setembro e esta sexta-feira (2), uma redução de R$ 652,6 milhões.

As informações são da Agência Brasil.

A movimentação diária das plataformas, que chegava a R$ 600 milhões antes da medida provisória que proibiu as bets, foi praticamente interrompida. O balanço foi divulgado pelos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Ainda há R$ 1,453 bilhão em contas de 28,65 milhões de CPFs. O governo orienta os apostadores a retirar os recursos até a próxima segunda-feira (5), último dia de funcionamento dos sites e aplicativos.

A fiscalização identificou 48 contas com saldo superior a R$ 500 mil. Segundo o Ministério da Fazenda, os casos passarão por análise individualizada e poderão ser encaminhados para investigação caso sejam encontrados indícios de irregularidades.

Entre 25 de setembro e 1º de outubro, 10.435 sites ilegais de apostas foram encaminhados para bloqueio pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Cerca de 78 mil sites já haviam sido derrubados anteriormente, de acordo com o Ministério da Justiça.

A fiscalização passou a alcançar também as empresas responsáveis pelos sites e as instituições que processam pagamentos. Quando identificadas operações ilegais, as contas podem ser bloqueadas e os recursos vinculados a essas atividades poderão ser destinados à segurança pública.

Para reaver os valores mantidos nas plataformas, os usuários devem solicitar o saque até as 23h59 de segunda-feira. Entre 7 e 8 de outubro, as empresas informarão aos bancos os saldos remanescentes de cada apostador. A devolução deverá ocorrer entre 9 e 14 de outubro. Caso isso não ocorra, os valores serão transferidos à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pela restituição aos titulares das contas.