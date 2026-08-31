Salário mínimo sobe para R$ 1.741 em 2027 com alta de 7,4%

O salário mínimo deve subir para R$ 1.741 em 2027, um aumento de 7,4% em relação aos R$ 1.621 atuais. O valor consta no projeto da Lei Orçamentária de 2027, enviado ao Congresso na noite desta segunda-feira (31).

As informações são da Agência Brasil.

O novo patamar representa R$ 24 a mais do que os R$ 1.717 previstos inicialmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A diferença ocorreu por causa da regra de correção aprovada no fim do ano passado.

Essa regra limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, havia adiantado o valor na semana passada.

O salário mínimo final em 2027 pode ficar ainda maior. Isso depende do comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro. O INPC é uma das medidas de inflação calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Caso a inflação suba mais que o esperado entre dezembro de 2025 e novembro de 2026, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro para ajustar o valor.