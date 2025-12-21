Saiba como diminuir seu Imposto de Renda com previdência privada

Com o Natal se aproximando e o fim do ano batendo à porta, muitas pessoas buscam alternativas para diminuir o valor do Imposto de Renda sem comprometer a segurança financeira. Uma estratégia simples e eficaz é fazer um aporte extra no plano de previdência privada, explica Alessandro da Cruz Ribeiro, gerente regional da Viacredi, cooperativa do sistema Ailos.

No Brasil, os planos mais comuns são os abertos, como PGBL e VGBL, além dos planos fechados. Quem faz a declaração completa do IR tem a possibilidade de deduzir até 12% da renda anual tributável com contribuições em planos do tipo PGBL ou fechados. “Deduzir significa diminuir a base de cálculo do imposto, que é o valor sobre o qual a Receita aplica as alíquotas. Quanto menor essa base, menos imposto você paga.”, destaca Alessandro.

Para entender na prática, imagine alguém com renda anual de R$ 40 mil. Ao investir até R$ 4.800 na previdência ao longo do ano (equivalente a 12% da renda anual tributável), essa pessoa reduz a base de cálculo do Imposto de Renda e economiza aproximadamente R$ 720,00. Para quem prefere organizar as finanças mensalmente, isso representa aportes de R$ 400 por mês.

O gerente regional da Viacredi faz um alerta importante: para garantir o benefício fiscal ainda neste ano, o aporte extra precisa ser realizado até 29 de dezembro. “Se ainda houver espaço dentro do limite de 12%, ou seja, se você não atingiu esse teto com as contribuições do ano, pode fazer um aporte extra para aproveitar o benefício.”. Além da economia imediata no imposto, o valor permanece aplicado, contribuindo para a construção de uma reserva financeira para o futuro. “É uma decisão que une disciplina e vantagem fiscal”, resume Alessandro.