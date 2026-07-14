Safra de grãos deve crescer 2,2% e chegar a 360 milhões de toneladas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta que a safra de grãos 2025/26 deve alcançar 360,1 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 2,2% em relação à temporada anterior, com 7,8 milhões de toneladas a mais. As informações são da Agência Brasil.

A estimativa foi divulgada nesta terça-feira (14) no 10º levantamento do atual ciclo de produção agrícola. O número é 0,4% superior à projeção feita pela estatal há cerca de um mês.

Segundo a Conab, o resultado positivo se deve principalmente à expansão da área plantada. A produtividade média nacional das lavouras deve se manter estável em 4.311 quilos por hectare.

O gerente de Acompanhamento de Safras da companhia, Fabiano Vasconcellos, afirma que as condições climáticas têm favorecido as lavouras, com chuvas adequadas e boa umidade do solo. Para julho, a previsão é de manutenção dessas condições, com diminuição natural das chuvas na região central do país.

Soja e milho lideram produção

A produção de soja, já colhida, alcançou 180,6 milhões de toneladas. O volume representa metade de toda a safra de grãos esperada para o ciclo atual e avança 5,3% sobre a temporada passada. O resultado reflete aumento de 2,7% na área cultivada, além do uso de tecnologia pelos produtores e clima favorável.

A colheita de milho deve atingir 141,7 milhões de toneladas, alta de 0,4% sobre a safra anterior. O cereal responderá por quase 40% de toda a produção de grãos do ciclo. A primeira safra, quase toda colhida, deve totalizar 29,6 milhões de toneladas. A segunda, com 38,9% da área colhida, deve chegar a 109,43 milhões de toneladas.

Arroz e feijão registram queda

A colheita do arroz foi encerrada com produção de 11,1 milhões de toneladas, queda de 13,1% em relação à safra passada. A redução reflete menor área destinada ao produto.

O feijão deve ter produção total de 3 milhões de toneladas, 1,4% inferior ao ciclo anterior. Vasconcellos explica que adversidades climáticas em junho afetaram a segunda safra. Enquanto o Nordeste teve chuvas escassas, Sul e Sudeste registraram frentes frias com geadas que reduziram o potencial produtivo. Mesmo com as quedas, o volume garante o abastecimento no mercado doméstico.

O algodão tem produção prevista em 4,06 milhões de toneladas de pluma, com ganho de 2,8% na produtividade em relação à safra 2024/25. O trigo deve registrar redução de 23,5% no volume colhido, estimado em 6 milhões de toneladas, devido à menor área plantada e expectativa de produtividade mais baixa.