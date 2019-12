A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) assinou nesta quinta-feira um protocolo de intenções com a Desenvolve SP para promoção e divulgação da agência de fomento do Estado de São Paulo com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito às empresas que atuem junto à Sabesp na prestação de serviços de saneamento.

Pelos termos do protocolo assinado no último dia 20, que cita especificamente o Projeto do Novo Rio Pinheiros, a Desenvolve SP se compromete em interagir com os bancos (BB, Caixa e BNDES) para ampliar a disponibilização e diversificação de crédito. A Sabesp, em contrapartida, deve fornecer a lista de empresas e fornecedores que atuam em conjunto na prestação de serviços de saneamento no Estado de São Paulo.