Rússia proíbe exportação de diesel e Brasil busca fornecedores alternativos

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (8) a proibição temporária das exportações de diesel até 31 de julho. A medida foi tomada para conter o desabastecimento interno causado pelos ataques ucranianos a refinarias russas. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak informou que a situação nos postos de combustível está gerando preocupação na população e que o país começará a importar combustíveis ainda este mês. As informações são da Gazeta do Povo.

Durante reunião presidida pelo ditador Vladimir Putin, Novak explicou que a proibição visa aumentar o abastecimento do mercado russo. Acordos preexistentes, como o firmado com a Mongólia, não serão afetados pela restrição.

Desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, o Brasil aumentou suas compras de diesel russo devido aos preços atrativos praticados após as sanções internacionais impostas a Moscou. Porém, a situação mudou nos últimos meses.

Brasil reduz importação de diesel russo em 65%

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), as importações brasileiras de diesel russo caíram 65% em junho na comparação com maio. O presidente da Abicom, Sérgio Araújo, explicou que algumas refinarias russas estão fora de operação por manutenção ou ataques de drones ucranianos.

Com a queda na disponibilidade do diesel russo e o aumento dos preços, o Brasil passou a buscar outras fontes de fornecimento. O volume importado dos Estados Unidos cresceu 74% em junho. A Índia também tem sido utilizada como fornecedor alternativo.