Quem usar o crédito rotativo do cartão com frequência terá o limite reduzido de forma gradual a partir de julho de 2027. A regra vale para clientes que deixarem de pagar a fatura completa três vezes ou mais em seis meses, em meses diferentes. A mudança foi anunciada na quarta-feira (25) pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. As informações são da Agência Brasil.

A medida faz parte de um conjunto de ações para frear o superendividamento das famílias brasileiras. O pacote também limita a oferta de novos empréstimos a quem já enfrenta dificuldades financeiras e amplia a proteção na hora de contratar ou transferir dívidas.

Como funciona a redução do limite

Os bancos vão analisar o comportamento do cliente em todo o sistema financeiro, não apenas nas operações de uma única instituição. A diminuição do limite seguirá critérios definidos nos contratos, e o consumidor será avisado com antecedência. O objetivo é evitar o acúmulo de dívidas em uma das modalidades de crédito mais caras do país.

A restrição pode ser interrompida de duas formas: se o cliente pagar seis faturas completas seguidas ou quitar toda a dívida do rotativo. A regra busca incentivar a regularização dos pagamentos e impedir que o uso contínuo do crédito comprometa ainda mais a renda.

Restrições para novos empréstimos

Consumidores com dívidas atrasadas há 90 dias ou mais em operações sem garantia, ou que demonstrem incapacidade clara de pagamento, não poderão receber novos empréstimos sem garantia dos bancos. A medida protege quem já está em situação de vulnerabilidade financeira.

Continuam permitidas operações com garantias reais, crédito consignado, modalidades especiais com juros reduzidos previstos em lei e ações ligadas à recuperação judicial ou extrajudicial. Renegociações, portabilidade e substituição da dívida por condições melhores também seguem autorizadas.

Contratação e venda de dívidas

A formalização de empréstimos e financiamentos deverá ocorrer nos canais oficiais das instituições financeiras, como aplicativos, internet banking ou atendimento presencial autorizado. Ofertas podem ser feitas por telefone ou mensagens, mas a contratação precisa ser concluída em canais autorizados. Os bancos terão de confirmar a identidade do cliente e registrar a concordância com a operação.

Quando uma dívida for vendida a fundos de investimento, securitizadoras ou outros compradores fora do sistema financeiro, a transferência não poderá reduzir os direitos do consumidor. O banco que concedeu o crédito originalmente continuará responsável pelo atendimento e pela prestação de informações sobre saldo, juros, antecipação, portabilidade e quitação.

Transparência e controle

As instituições financeiras deverão aprimorar a avaliação de risco, considerando o nível de endividamento e a capacidade de pagamento durante todo o ciclo do crédito. Outra proposta prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual, indicador que mede quanto da capacidade mensal de pagamento está comprometida com dívidas. A iniciativa busca uniformizar os cálculos entre bancos e facilitar a identificação de consumidores em situação de vulnerabilidade.

As medidas ampliam ainda as exigências para instituições que investem em operações de securitização, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Essas instituições deverão conhecer os ativos que dão origem aos créditos como se estivessem em seus próprios balanços. Quem não cumprir os requisitos ficará sujeito a exigências de capital mais rigorosas.

A maior parte das regras entra em vigor em 1º de julho de 2027. As consultas públicas ficam abertas por 90 dias. Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, o número de superendividados no Brasil cresceu 75% em cinco anos.