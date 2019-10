O reajuste autorizado pelo governo dos jogos de loteria a partir de 1º de janeiro de 2020 deve elevar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano que vem em 0,11 ponto porcentual, nos cálculos do economista Leonardo França Costa, da Rosenberg Associados.

Os porcentuais de reajuste autorizados variam de acordo com a aposta. A aposta simples da Mega-Sena passará a custar R$ 4,50 (atualmente ela custa R$ 3,50), um aumento autorizado de cerca de 28%. A aposta mínima da Quina passará dos atuais R$ 1,50 para R$ 2,00, alta de 25%. A Dupla-Sena subirá de R$ 2,00 para R$ 2,50, alta também de 25%. A aposta simples da Lotofácil passará de R$ 2,00 para R$ 2,50; a Lotomania terá aposta única de R$ 2,50.

O reajuste já estava contemplado no cenário de inflação da Rosenberg, mas o economista tinha a expectativa de que o aumento fosse em novembro deste ano. Com a confirmação de que vai ser a partir de janeiro, França Costa alterou a projeção do IPCA de 2019 de 3,40% para 3,30%, mas, por outro lado, elevou a estimativa de 2020 de 3,50% para 3,60%.

Como a partir do ano que vem o IPCA terá nova ponderação, baseada na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, o impacto estimado do reajuste passou de 0,13 ponto (se fosse este ano) para 0,11 ponto (no ano que vem), uma vez que os jogos lotéricos perderam participação no índice.

Com isso, as projeções para o IPCA de novembro e dezembro também foram reduzidas, já que o economista esperava que o impacto fosse dividido entre os dois meses. Agora, a projeção para o IPCA de novembro é de 0,40% e de dezembro, de 0,31%.

Após o anúncio da bandeira vermelha na conta de luz no penúltimo mês do ano, França Costa também passou a estimar que a bandeira de dezembro será amarela em vez de verde, o que elevou a projeção de 2019 em 0,10 ponto.