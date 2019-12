secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, reconheceu nesta quarta-feira, 18, que houve uma reação do Parlamento brasileiro em relação à proposta do governo de taxação sobre quem recebe o auxílio-desemprego.

“O que o governo propõe é que empresas sejam estimuladas por meio da desoneração. Colocamos como contrapartida uma fonte de quem receberia o auxílio-desemprego”, pontuou. “O que queremos é incluir os jovens.”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e secretários especiais do Ministério da Economia participaram na tarde desta quarta de entrevista coletiva à imprensa, em Brasília, com apresentação de balanço para o ano de 2019.