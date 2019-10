A Braskem terá novo presidente do Conselho de Administração. Foi escolhido Roberto Simões, antes conselheiro, por indicação do acionista controlador (Odebrecht), em substituição a Marcelo Lyrio, que renunciou na sexta-feira, 18.

Será convocada Assembleia Geral Extraordinária para formalização da nomeação do novo presidente do colegiado e eleição do novo conselheiro.