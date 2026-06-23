Restituição tem 2º lote liberado pela Receita Federal: R$ 16 bilhões. Consulte já

A Receita Federal libera nesta terça-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026. O crédito bancário será depositado no dia 30 de junho para 9,5 milhões de contribuintes, totalizando R$ 16 bilhões em créditos. Este é o maior lote da história em quantidade de pessoas contempladas.

A consulta está disponível a partir das 9h no site da Receita Federal, na opção Meu Imposto de Renda, ou pelo aplicativo para tablets e smartphones. As informações são da Receita Federal.

O valor pago será igual ao do primeiro lote de restituição deste ano, registrado no dia 29 de maio. A restituição é o dinheiro que volta para o contribuinte quando ele pagou mais imposto do que devia ao longo do ano anterior.

Idosos e pessoas com deficiência recebem primeiro

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 4,4 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles, 155 mil idosos acima de 80 anos, 1,1 milhão de idosos entre 60 e 79 anos, 106 mil pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 507 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Declaração pré-preenchida acelera restituição

Outras 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes sem prioridade legal, mas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via PIX. Essas duas opções aceleram o processamento da declaração pela Receita Federal.