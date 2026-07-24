Restituição do IR paga R$ 4,6 bilhões para 2,7 milhões em 31 de julho

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (24) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Um total de 2,7 milhões de contribuintes receberá R$ 4,61 bilhões no dia 31 de julho. As informações são da Agência Brasil.

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 31 de julho, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração.

Quem recebe no terceiro lote

Do total de beneficiados, 1,3 milhão são contribuintes sem prioridade. Outros 839 mil usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Há ainda 309 mil que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix simultaneamente.

Completam a lista 197 mil contribuintes com prioridade legal. Esse grupo inclui idosos a partir de 80 anos, idosos de 60 a 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para quem declarou em 2026 sem prioridade, esse será o primeiro pagamento de restituição. Os dois primeiros lotes só abrangeram contribuintes com prioridade legal e não determinada por lei.

Fim dos lotes regulares

Este ano, a Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares de restituições da declaração. Os pagamentos ocorrem no fim de maio, de junho, de julho e de agosto.

O lote de julho encerra a fila de restituições relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários.

Cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave Pix para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Para regularizar, é preciso cadastrar uma chave Pix CPF numa instituição financeira, alterar a conta por meio do serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração.

Se a restituição não for depositada na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades).