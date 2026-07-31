Restituição do IR libera R$ 4,61 bilhões para 2,7 milhões de contribuintes

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (31) R$ 4,61 bilhões em restituições do Imposto de Renda 2026 para 2.743.200 contribuintes. Este é o terceiro lote de pagamentos do ano. As informações são da Agência Brasil.

A consulta está disponível desde o dia 24 no site da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a opção Meu Imposto de Renda e clicar em Consultar a Restituição. A verificação também pode ser feita pelo aplicativo da Receita para celulares e tablets.

Do total de beneficiados, 1.396.474 são contribuintes sem prioridade, 839.464 usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix, 309.441 usaram a pré-preenchida e escolheram o Pix simultaneamente, e 197.821 têm prioridade legal.

Têm prioridade idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental, portadores de doença grave e contribuintes cuja principal renda seja o magistério.

Para quem não tem prioridade, este é o primeiro pagamento de 2026. Os dois lotes anteriores contemplaram apenas contribuintes com direito à prioridade legal ou não determinada por lei.

Os lotes de maio e junho representaram 80% das restituições previstas para o ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes. A Receita atribuiu a concentração dos pagamentos à modernização e automação dos sistemas de processamento.

Este ano, o número de lotes regulares caiu de cinco para quatro, com pagamentos no fim de maio, junho, julho e agosto. O lote de julho encerra a fila de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. O lote de agosto concentrará apenas restituições retidas em malha fiscal ou com problemas nos dados bancários.

Cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave Pix, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Para resolver, é preciso cadastrar uma chave Pix CPF em uma instituição financeira, alterar a conta pelo serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração informando uma conta bancária.

O pagamento será depositado na conta ou na chave Pix tipo CPF informada na declaração. Se o contribuinte não estiver na lista, deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e solicitar o extrato da declaração. Caso haja pendência, pode enviar declaração retificadora.

Se a restituição não for depositada na conta informada, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O cidadão pode agendar o crédito em qualquer conta em seu nome pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Após um ano sem resgate, o contribuinte deve requerer o valor no Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicando em Meu Imposto de Renda e em Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.