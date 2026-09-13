Restaurante de SP viraliza ao pedir ‘o básico’ em vaga de emprego

Um restaurante de São Paulo viralizou nas redes sociais ao publicar uma vaga de emprego que lista como exigências comportamentos considerados básicos no ambiente de trabalho. O anúncio do California, que tem duas unidades na capital paulista, foi postado no Instagram na segunda-feira (7) e já acumula mais de 160 mil curtidas e 12 mil comentários. As informações são da Gazeta do Povo.

Entre os requisitos citados pelo estabelecimento estão “chegar no horário”, “se for faltar, avisar” e “trabalhar durante o horário de trabalho”. A lista inclui ainda “não falar: ‘não fui contratado para isso'”, “não desaparecer no meio do expediente” e “tratar colegas e clientes igual gente”. O restaurante também valoriza “habilidades raras” como “entender que trabalho em equipe às vezes exige trabalhar em equipe” e “saber ouvir orientação e admitir que precisa de ajuda”.

“A gente jurava que isso nem precisava entrar nos requisitos, mas estamos em 2026”, escreveu o restaurante na publicação. O anúncio ainda pede que o candidato não solicite trabalhar sem registro para continuar recebendo seguro-desemprego. “Se você leu tudo isso e pensou: ‘ué, mas isso aí é o mínimo’, talvez seja exatamente você que a gente procura”, diz o texto.

Usuários se dividem entre críticas e apoio

Os comentários na postagem se dividem entre quem criticou o conteúdo e quem o defendeu. “Se precisou colocar não falar ‘não fui contratado pra isso’ já diz muita coisa sobre a vaga”, escreveu um usuário. Outros saíram em defesa do restaurante. “Só empreendedor vai entender esse post, não tá fácil contratar”, disse uma usuária. “Posso dizer que com todos estes requisitos vai ser bem difícil encontrar colaboradores nascidos dos anos 2000 pra frente”, afirmou o perfil de uma empresa.

Dono defende mudanças na CLT após repercussão

Após a repercussão, o empresário Bruno Miziara, dono do California, publicou um vídeo no Instagram defendendo mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). “A gente colocou uma vaga dessa, mas, claro, não é uma vaga literal, mas é uma vaga para criar uma polêmica, justamente pra gente pensar”, disse. Segundo ele, há “uma falta de respeito enorme com o empregador” e pessoas que “pegam atestado por motivos displicentes” ou “apenas somem”.

Miziara afirmou que o restaurante paga acima da tabela e oferece benefícios, mas que “as pessoas não tem respeito mais”. “Isso é uma polêmica realmente para chegar no Congresso, para chegar no Senado”, declarou. O empresário disse ainda que muitas vezes fica sem salário para pagar os funcionários e reclamou de ser visto como “malvadão”.