O trabalhador brasileiro recebeu em média R$ 3.812 por mês no trimestre que terminou em outubro deste ano. O valor representa um aumento real de 3,5% em relação ao mesmo período de 2025 e de 1% na comparação com o trimestre anterior. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua, divulgada nesta sexta-feira (27). A massa total de rendimentos chegou a R$ 390,3 bilhões, com crescimento de 4,6% no ano e de 1,4% no trimestre.

Desemprego cai e bate novo recorde

A taxa de desemprego ficou em 5,1% no período, abaixo dos 5,3% registrados no trimestre encerrado em julho e dos 5,4% de outubro do ano passado. O número de desocupados caiu 4,3% na comparação trimestral e 5,8% na anual.

O país atingiu 103,7 milhões de pessoas ocupadas, um recorde histórico. O contingente ficou estável em relação ao trimestre anterior e subiu 1,1% na comparação com o mesmo período de 2025.

Subutilização recua em todas as comparações

A população subutilizada somou 14,5 milhões de pessoas, com queda de 2,4% no trimestre e de 8% no ano. Esse grupo inclui desocupados, quem trabalha menos horas do que gostaria, quem buscou emprego mas não estava disponível e quem não procurou vaga mas poderia trabalhar.

A taxa de subutilização caiu para 12,7%, recuando 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e 1,1 ponto percentual na comparação anual. O número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho, ficou estável no trimestre em 2,4 milhões de pessoas, mas apresentou queda de 8,9% no ano.