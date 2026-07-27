Renda de empreendedor formalizado acima de 60 anos triplica no país

Empreendedores com mais de 60 anos que formalizam seus negócios recebem em média R$ 7.458, valor três vezes maior que os informais, que ganham R$ 2.152. Os dados são do quarto trimestre de 2025 e representam o maior rendimento médio da série histórica iniciada em 2012.

As informações são da Agência Brasil.

O levantamento foi feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo mostra que a formalização aumenta a renda não apenas no curto prazo, mas ao longo de todo o ciclo de vida do empreendedor.

O Brasil tinha 4,5 milhões de empreendedores acima de 60 anos no quarto trimestre de 2025, alta de 59% em relação a 2012. Apesar do crescimento, esse grupo representa apenas 15% do total de donos de negócios, enquanto a população sênior corresponde a 20% dos brasileiros em idade ativa.

Entre 2012 e 2025, a proporção de empreendedores sêniores sem instrução ou com ensino fundamental incompleto caiu de 68% para 46%, queda de 22 pontos percentuais. A parcela com ensino médio completo ou mais passou de 24% para 42%, avanço de quase 19 pontos percentuais.

Conforme envelhecem, os empreendedores assumem mais a posição de chefes de domicílio. Entre os jovens, a proporção é de 37%. Entre os sêniores, chegou a 67% no quarto trimestre de 2025. A condição de filho no domicílio, comum entre os mais jovens (35,5%), praticamente desaparece entre os idosos (0,7%).

Entre 2015 e 2025, a formalização entre empreendedores acima de 60 anos avançou pouco mais de 2 pontos percentuais. Entre os jovens, o avanço foi de 7,5 pontos percentuais. Entre os adultos, aproximadamente 7 pontos percentuais.