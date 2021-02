A Renault fez uma homenagem à concorrente Ford nesta semana, que foi considerada muito elegante por seus colegas na indústria automotiva. Em um novo anúncio na internet, a francesa colocou na mesma foto o seu modelo SUV Duster ao lado do EcoSport da americana, que agora encerra a produção no Brasil.

Deixando a rivalidade de lado, o anúncio diz: “o Renault Duster já encarou grandes desafios. O mais inspirador foi competir com você. Ele foi o primeiro da categoria, conquistou corações e serviu como motivação para o nosso Duster melhorar a cada versão. Obrigado por todos esses anos dividindo estradas pelo Brasil”.

A avaliação no setor é que, além de fazer um elogio à agora antiga concorrente no mercado brasileiro, a Renault conseguiu atrair para o Duster uma parte dos atributos reconhecidos no EcoSport porque evidenciou semelhanças na disputa pelo desenvolvimento da categoria de SUV.