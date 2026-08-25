O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da PEC que acaba com a escala de trabalho 6×1, sinalizou nesta terça-feira (25) que deve apresentar nesta quinta-feira seu parecer na CCJ do Senado recomendando manter o mesmo texto aprovado pela Câmara. A estratégia evita que a proposta precise ser votada novamente pelos deputados. As informações são da Gazeta do Povo.

Em entrevista publicada em suas redes sociais, Omar defendeu a proposta. “Aqueles que defendem a família deveriam ser os primeiros a defender a presença da família integrada, mãe com o filho, pai com o filho”, declarou. O parlamentar, que é candidato ao governo do Amazonas, abraça abertamente o fim da escala 6×1, que faz parte de um pacote de medidas do governo federal em ano eleitoral.

O texto da PEC foi aprovado em maio pela Câmara e ficou três meses parado no Congresso. A tramitação no Senado foi destravada após reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na casa do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Lula deve se reunir nesta quarta-feira (26) novamente com Alcolumbre, desta vez com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar da aprovação de pautas no Congresso antes das eleições. O governo aposta na aprovação da escala 6×1 antes do pleito para capitalizar sobre a popularidade do tema e se contrapor ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que defende a liberdade de negociação da escala de trabalho entre trabalhadores e patrões.