O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da PEC que acaba com a escala de trabalho 6×1, afirmou nesta quinta-feira (27) que espera aprovação tranquila da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Ele comparou votar contra o texto a um suicídio político e disse acreditar que nenhum senador será contra a mudança. As informações são da CNN Brasil.

Aziz apresentou seu relatório favorável à PEC na CCJ e manteve integralmente o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. O relator rejeitou 12 emendas de senadores para acelerar a votação, prevista para a próxima quarta-feira (2). Se houvesse alterações, o texto teria de voltar à Câmara.

A proposta estabelece jornada máxima de 40 horas semanais, contra as atuais 44 horas, mantendo o limite de oito horas diárias. A principal mudança é garantir dois dias de descanso por semana, sem redução salarial, com preferência para que um deles seja domingo.

A apresentação do relatório ocorreu um dia após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fechar acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para encaminhar a votação. Aziz afirmou ter votos suficientes para aprovar o texto e é candidato ao governo do Amazonas.