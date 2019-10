O deputado Vinícius Carvalho (PRB-SP) iniciou no período da tarde desta quarta-feira, 2, a leitura do relatório dele sobre as regras de aposentadoria das Forças Armadas e reajustes e gratificações à carreira, na Comissão Especial que analisa a matéria.

O texto não deve ser votado nesta quarta pelo colegiado. Após leitura deve ser concedido um pedido de vista por duas sessões, como ficou acertado entre os deputados no início da sessão.

A expectativa do governo era economizar R$ 97,3 bilhões em dez anos com a reforma na aposentadoria dos militares.

A proposta também trata, no entanto, da reestruturação do setor com aumento de R$ 86,65 bilhões nos gastos públicos. Ou seja, a economia líquida com as mudanças deve ser de R$ 10,45 bilhões.