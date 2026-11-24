O sucesso de marcas globais como Disney, Apple, Universal e Cirque du Soleil está fundamentado no relacionamento humano, não em tecnologia ou marketing. A conclusão é de Alexandre Slivnik, diretor-executivo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), que liderou curso para 60 representantes da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) entre 1º e 6 de novembro em Orlando, Estados Unidos. As informações são da Gazeta do Povo.

Slivnik defende que essas empresas aplicam a essência do cooperativismo para alcançar resultados expressivos. Segundo ele, cooperar com colaboradores e até concorrentes garante sustentabilidade no longo prazo. As cooperativas já nascem dessa relação de confiança entre pessoas que são simultaneamente donas e usuárias do negócio.

Durante o treinamento “Estratégia da Magia – Leadership and Customer Experience”, os participantes conheceram bastidores de grandes corporações e ouviram executivos como Lee Cockerell, ex-presidente da Walt Disney World, Marcos Barros, vice-presidente da Universal, e Gary Comer, líder de treinamento da Apple. No Magic Kingdom, o grupo observou a aplicação das cinco chaves de excelência da Disney: segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência, praticadas diariamente para até 130 mil visitantes.

Renato Regazzi, gerente executivo da OCB/Sescoop no Rio de Janeiro, ressalta que experiências extraordinárias para clientes dependem da valorização das pessoas responsáveis por entregá-las. Colaboradores respeitados e preparados têm melhores condições de proporcionar experiências positivas duradouras.

Conexão com valores supera preço e filas

Na Apple Store, duas horas antes da abertura ao público, Gary Comer explicou como a empresa se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo. A conexão com valores e história da companhia faz consumidores enfrentarem longas filas por produtos de alto valor. Quanto maior a clareza sobre a própria cultura, maior a conexão com o público-alvo.

Comer comparou líderes a mães que cobram bom comportamento e desempenho, mas também oferecem carinho e acolhimento. As relações humanas dentro das empresas precisam se sobressair às cobranças, mantendo equilíbrio entre exigência e reconhecimento. A tecnologia pode auxiliar na busca pelo encantamento, mas não pode anular habilidades exclusivamente humanas como gentileza e acolhimento.

Regazzi destacou três lições da visita à Apple: simplicidade, atenção aos detalhes e criatividade. Encantar não significa nunca errar, mas reconhecer o erro, ouvir o cliente e assumir responsabilidades. O cliente pode aceitar falhas, mas nunca aceitará a ausência de tentativa de resolução.

Prática reforça conceitos de cooperação

Luciane Barreto, assessora de Pessoas e Cultura do Sicredi Rio e conselheira fiscal do Sescoop/RJ, afirmou que tudo estudado em sala foi experimentado na prática. A valorização e o cuidado com pessoas se sobressaíram em todo o conteúdo transmitido. Os desafios propostos aos grupos incluíam brinquedos dos parques, misturando atrações tranquilas e radicais para exercitar colaboração e cuidado.

Valéria Lopes, gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Curitiba, considerou o treinamento uma confirmação de que a empresa constrói positivamente a relação com cooperados e clientes. A unidade pretende inserir no planejamento do próximo ano conceitos absorvidos no curso. Ela enfatiza constantemente à equipe a importância de não deixar a tecnologia se sobrepor aos relacionamentos.

Lee Cockerell, aos 82 anos, creditado como criador da cultura Disney, comandou mais de 40 mil pessoas. Na conversa com participantes, enfatizou as relações entre indivíduos e repetiu frase que costuma usar em palestras: “já fui um Doberman; hoje sou um Poodle”, destacando a transformação de um estilo de liderança mais agressivo para um mais acolhedor.