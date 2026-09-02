Rei do Ovo entra no top 10 dos brasileiros mais ricos em 2026

Ricardo Castellar de Faria, conhecido como Rei do Ovo, alcançou a 10ª posição entre os brasileiros mais ricos na lista da Forbes de 2026, com patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões. O empresário do agronegócio teve um salto expressivo em relação a 2025, quando ocupava a 21ª colocação com R$ 19,6 bilhões. Em um ano, sua fortuna cresceu 79,08%. As informações são da Gazeta do Povo.

Nascido em Niterói (RJ) e criado em Santa Catarina, Faria começou a empreender aos 8 anos vendendo picolés na praia do Balneário Rincão durante o verão. Ele conseguia ganhar aproximadamente um salário mínimo por fim de semana. Também vendia laranjas do quintal de casa no centro da cidade. Aos 51 anos, o empresário é dono da maior produtora de ovos do Brasil e comanda negócios no exterior.

A primeira grande empresa de Faria não foi uma granja. Em 1997, ele fundou a Lavebras, especializada em higienização e locação de roupas para hotéis e indústrias. O negócio cresceu até cerca de 70 unidades e foi vendido em 2017 ao grupo francês Elis por 340 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 1,3 bilhão na época.

A entrada definitiva no agronegócio veio em 2006, quando Faria fundou a Granja Faria. A empresa se transformou na maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia do Brasil. Atualmente, são 34 unidades produtoras e cerca de 2,7 mil funcionários, com produção estimada em 16 milhões de ovos por dia.

A internacionalização começou em 2018, com a criação da Global Eggs, holding sediada em Luxemburgo. Em 2024, o grupo comprou a espanhola Grupo Hevo. No ano seguinte, adquiriu a norte-americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão. A expansão colocou a empresa em diferentes mercados, com mais de 45 milhões de aves nos Estados Unidos, na América do Sul e na Europa.

Em março deste ano, a gestora americana Warburg Pincus comprou uma participação minoritária na Global Eggs em uma operação de US$ 1 bilhão. A transação avaliou a empresa em US$ 8 bilhões e ajudou a explicar o forte aumento do patrimônio atribuído a Faria pela Forbes. Além da Granja Faria e da Global Eggs, o empresário fundou a Insolo, voltada ao agronegócio, e a RCF Capital, holding de investimentos.