A reforma tributária em vigor no país pode provocar uma leve alta na inflação nos primeiros meses, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele explicou nesta terça-feira (17) que o efeito deve diminuir conforme as empresas aprendam a calcular preços dentro das novas regras. As informações são da Agência Brasil.

Durigan participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e respondeu a questionamentos de senadores sobre o risco de pressão inflacionária. Segundo o ministro, o ajuste acontecerá naturalmente quando os empresários compreenderem como usar os créditos e débitos previstos na legislação tributária.

Ministério vai acompanhar ajuste de preços

O ministro afirmou que a Fazenda vai monitorar de perto como as empresas adaptam a formação de preços ao longo dos próximos meses. Para ele, a tendência é que o impacto inflacionário diminua à medida que o mercado assimile as mudanças.

Desoneração da folha entra na pauta

Durante a mesma audiência, Durigan defendeu uma reforma da tributação corporativa que inclua a desoneração da folha de pagamentos. Ele argumentou que a medida é necessária diante das transformações no mercado de trabalho e do aumento do uso de tecnologia pelas empresas.

O ministro ressaltou que a desoneração não pode prejudicar a Previdência. A proposta prevê neutralidade fiscal, transferindo parte da carga tributária da folha para outras bases, como faturamento ou lucro das empresas.