Reforma tributária muda impostos no Brasil a partir de 2026

A reforma tributária brasileira entrou em vigor em 2026 e substitui cinco tributos por um sistema unificado chamado IVA dual. A mudança promete mais transparência ao consumidor e traz novos desafios operacionais para as empresas até 2033. As informações são da Gazeta do Povo.

Cinco tributos atuais (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) serão eliminados aos poucos. Eles dão lugar ao IVA dual, dividido em CBS (federal) e IBS (estados e municípios). Também surge o Imposto Seletivo, apelidado de imposto do pecado, focado em produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas.

As mudanças são graduais para não chocar o mercado. De 2026 a 2028, vivemos uma fase experimental com alíquotas baixas. A partir de 2027, a CBS federal entra em vigor plenamente. Já entre 2029 e 2032, os impostos estaduais e municipais antigos vão diminuindo enquanto o novo IBS aumenta 10% ao ano, até que, em 2033, o sistema antigo seja totalmente extinto.

O objetivo da reforma é manter a carga tributária atual, mas redistribuí-la. Alguns setores podem ficar mais caros e outros mais baratos. A grande vantagem será a transparência: o cidadão saberá exatamente quanto paga de imposto em cada compra. Além disso, famílias de baixa renda terão um sistema de cashback, que devolve parte do imposto pago.

O maior desafio para as empresas é a tecnologia. Elas precisam adaptar sistemas de gestão e notas fiscais para conviver com os dois regimes (o velho e o novo) durante a transição. Um ponto crítico é o split payment, sistema que separa automaticamente o valor do imposto no momento do pagamento eletrônico, enviando-o direto ao governo.

Apesar de a reforma já estar valendo em etapas, pontos cruciais ainda dependem de regulamentação. Isso inclui a definição exata das alíquotas finais da CBS e do IBS, os detalhes de como funcionará a devolução de dinheiro para famílias pobres (cashback) e as regras específicas para setores como saúde, educação e combustíveis.