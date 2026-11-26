A Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, divulgou estudo mostrando que a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) ficaria em 7% caso não houvesse benefícios como isenção para alimentos da cesta básica e outras reduções previstas na reforma tributária. O Tribunal de Contas da União (TCU) calculou a CBS em 11,3%, diferença de 4,3 pontos percentuais explicada pelos regimes especiais. As informações são da Gazeta do Povo.

Rafael Curi, analista da IFI e autor da nota técnica, esclarece que o trabalho não propõe uma alíquota alternativa, apenas analisa os componentes que levaram ao percentual do TCU. A Corte de Contas seguiu o princípio da neutralidade arrecadatória, conforme estabelecido na Constituição e na Lei Complementar 214/2025. Os resultados variam conforme as hipóteses adotadas e não devem ser considerados definitivos.

Alimentos respondem por maior parte da diferença

A IFI realizou quatro simulações para avaliar o impacto de diferentes fatores sobre a alíquota. O setor de alimentos representa 1,9 ponto percentual dos 4,3 pontos de diferença entre os 7% teóricos e os 11,3% calculados. O redutor de 44,2% aplicado às compras públicas adiciona cerca de 0,5 ponto percentual à alíquota geral. Sem esse mecanismo, o percentual cairia para 10,84%, mas a carga sobre o governo seria maior, deslocando parte da tributação do setor privado para a administração pública.

O período de referência utilizado para calcular a meta de arrecadação também influencia o resultado. A média considera os anos de 2012 a 2021, incluindo períodos anteriores e posteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Se a regra atual fosse aplicada a todo o período, a meta cairia de 4,99% para 4,79% do PIB, e a CBS ficaria em 10,78%.

Senado recebe documento antes de definir alíquota

O hiato de conformidade, diferença entre o valor que deveria ser arrecadado e o efetivamente recolhido, também afeta o cálculo. O TCU adotou redução de 29,3% nesse hiato. Nos cenários da Receita Federal, com reduções entre 27,2% e 38,1%, a alíquota variaria de 11,42% a 11,03%. A nota técnica foi entregue nesta quinta-feira ao senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, e às consultorias do Senado.

Marcus Pestana, diretor-executivo da IFI, e Rafael Curi reforçaram que o documento oferece análises complementares para auxiliar os senadores na tomada de decisão. O Senado tem até 15 de dezembro para fixar, por resolução, a alíquota de referência da CBS para 2027, percentual que ainda pode ser alterado durante a análise. A CBS é um tributo federal criado pela reforma tributária que substituirá o PIS/Pasep e a Cofins a partir de 2027. Os 11,3% calculados superam em cerca de 23% a estimativa anterior de 9,21% do Comitê Gestor do IBS.